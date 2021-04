Rosalinda Cannavò ripensa a Gabriel Garko? Il messaggio è dolcissimo

Rosalinda Cannavò ha pubblicato un dolcissimo pensiero rivolto a Gabriel Garko. L’attore, solo poche ore fa, ha comunicato la morte del suo amato papà Claudio

Sebbene la storia che i due condivisero fu solamente una finzione, il bene e l’affetto che hanno sempre legato Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko non sono mai venuti meno. Gli attori, che per anni inscenarono un rapporto mai di fatto concretizzatosi, ora sono liberi di vivere alla luce del sole i loro rispettivi amori, senza più doversi nascondere.

Quest’oggi, Gabriel ha comunicato ai followers di Instagram una notizia terribile: la scomparsa di suo papà Claudio, che se n’è andato dopo una lunga malattia. “Ciao papà… fai buon viaggio“, ha scritto Garko nella didascalia di una fotogallery in cui compaiono i suoi genitori. La Cannavò, in questa giornata particolare, non poteva non fargli arrivare il proprio supporto: le sue parole hanno commosso tutti.

Rosalinda Cannavò, il pensiero dolcissimo rivolto a Gabriel Garko

Il rapporto che li unisce si era rivelato forte e indissolubile già nel corso dell’avventura al Grande Fratello. Rosalinda, che per anni aveva finto una relazione proprio con il famoso attore, ha assistito di persona al suo coming out di fronte a tutta Italia. Nessuno meglio di lei conosceva il reale dolore che Gabriel aveva sempre tenuto nascosto nel cuore. In quell’occasione, i due si erano abbracciati con trasporto, dimostrando di essere legati da un bene profondo e sincero.

Quest’oggi, in vista del lutto terribile che ha colpito l’attore, Rosalinda ha voluto compiere un gesto dolcissimo nei suoi riguardi. Nelle Instagram stories, l’attrice ha condiviso il post pubblicato proprio dallo stesso Garko per comunicare la morte del padre. L’immagine è affiancata da queste parole: “Ti voglio bene. Un angelo in più in cielo“.

Un pensiero che Gabriel avrà sicuramente apprezzato e a cui non avrà mancato di rispondere privatamente. Quest’oggi, molte persone si sono strette attorno a lui per consolarlo della perdita dell’amato padre Claudio, scomparso a seguito di una lunga malattia.