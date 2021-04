“E’ salito tanto”, Sabrina Salerno e il commento bollente sul fondoschiena – FOTO

Sabrina Salerno ha pubblicato uno scatto che ha immediatamente scatenato le reazioni dei followers: “E’ salito tanto e si vede”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno è pronta per la nuova puntata di “Name That Tune – Indovina La Canzone“, il programma a cui prende parte da ben quattro settimane, essendo la squadra delle donne tuttora in carica. Il formidabile quartetto, composto da Anna Tatangelo, Antonella Elia, Orietta Berti e, in ultimo, dalla cantante, non è stato ancora battuto da nessuna squadra maschile. Senza dubbio, anche durante l’appuntamento di domani ne vedremo delle belle.

La Salerno, avvezza all’utilizzo dei social network, si diverte a stuzzicare i fan con scatti che ne scatenano le fantasie più proibite. L’ultima foto, condivisa pochi minuti fa, ha sorpreso tutti: i commenti sul suo fondoschiena non si sono fatti attendere.

LEGGI ANCHE —> “Ti guarderò”, Soleil Stasi e l’appuntamento che non si può rifiutare – FOTO

Sabrina Salerno, il fondoschiena registra il boom di likes, è record – FOTO

Per vederla, vai su Successivo