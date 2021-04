Indipendentemente da quello che gli altri possano dire o pensare, questi segni zodiacali risultano dei veri e propri pessimisti: scopriamo quali sono

Nella vita esistono persone che cercano di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, il lato positivo di ogni cosa. Ci sono poi invece delle altre che proprio non riescono ad avere una visione positiva delle situazioni, finendo per cadere ogni volta nel proprio pessimismo. Non importa quanto gli altri cercheranno di farli ragionare o di mostrarli altri lati della medaglia, non riusciranno a fargli cambiare approccio. Questo potrebbe avere a che fare anche con il proprio segno zodiacale, come dichiarano gli astrologi. Scopriamo perché e diamo un’occhiata ai segni più pessimisti di tutti.

I segni zodiacali più pessimisti

Tra i segni zodiacali più pessimisti troviamo il Cancro, vittima dei propri cambi repentini di umore. Particolarmente lunatico, questo segno alterna una visione positiva della vita a una negativa che prende il sopravvento ogniqualvolta qualcosa non va come si era immaginato. Immerso in uno stato di profonda frustrazione inizia a vedere ogni cosa con un pessimismo senza precedenti, non trovando un modo per fare diversamente. Inutili i tentativi di farlo ragionare.

Lo stesso vale per la Bilancia che di per sé potrebbe anche non sembrare un segno particolarmente pessimista. In realtà entra in questo stato nel momento in cui rimane deluso dalle sue stesse aspettative, in particolare quelle inerenti alla sua persona. Quando fallisce in qualcosa cade in uno stato totalmente negativo, buttandosi giù e non riuscendo più a trovare lo spirito necessario per reagire.

Poi troviamo la Vergine che nasconde spesso il suo pessimismo dietro la propria razionalità. Il fatto che le persone nate sotto questo segno analizzino ogni situazione e cerchino di pianificare sempre tutto li porta a guardare la vita con occhi diversi, apparentemente più lucidi, dando ampio spazio ai proprio pensieri razionali. Accade spesso però che i pensieri non siano sempre positivi, anzi. Ma anche in questo caso la Vergine si farà muovere da questi senza lasciare il beneficio del dubbio che possano non corrispondere sempre alla realtà.

Infine tra i segni più pessimisti in assoluto c’è il Capricorno. Un segno forte e caparbio che tuttavia si lascia intimorire dai propri pensieri negativi. Non riesce a farsi influenzare da energie positive e nella sua mente darà vita a scenari quasi sempre catastrofici. Non è dato sapere se questa tecnica sia un modo per evitare di rimanere delusi da false aspettative o meno, ma senza dubbio risulta essere un atteggiamento standard per lui.