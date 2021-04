Andrea Delogu stende Instagram. L’ultimo post della bella conduttrice è una serie di scatti strepitosi: ma a sorprendere è il finale.

Andrea Delogu è un sogno. La bella conduttrice è capace di ammaliare chiunque: chioma rossa, corpo da dea e sguardo profondo, insomma un mix perfetto di sensualità e raffinatezza.

Andrea non ha bisogno di presentazioni: la sua carriera come conduttrice televisiva e radiofonica, musicista e scrittrice è ricca di grandi successi. Classe 1982, la Delogu ha avuto un’infanzia molto particolare seppur, a sua detta, meravigliosa: per chi non lo sapesse, infatti, la Delogu è nata e cresciuta nella comunità di San Patrignano insieme a sua mamma e a suo papà Walter, diventato poi l’autista personale di Vincenzo Muccioli.

Proprio in quella comunità Andrea ha fatto i conti con una realtà inimmaginabile che, con molta probabilità, l’ha resa la donna che è oggi: forte, tenace, caparbia e talentuosa.

Andrea Delogu fa impazzire i fan: la FOTO è amore a prima vista

Ogni mossa di Andrealarossa (questo il nick name scelto dalla Delogu su Instagram) è un successone. Infatti, anche su Instagram conquista chiunque. Oltre ad essere una donna dotata di grande talento artistico, Andrea Delogu ha una bellezza straordinaria.

I post pubblicati sul suo profilo raccolgono migliaia di like e commenti. L’ultimo, in particolare, è un set di primi piani in cui, con un cappello ampio, Andrea sorride. Ma il finale è a sorpresa: la giovane conduttrice ironizza sul suo look simile a quello del dottor Frankenstein in Frankenstein Jr, di cui pubblica un celebre spezzone.

E i complimenti non tardano ad arrivare. “Mi sono innamorato” scrive qualcuno “Sei stupenda” aggiunge qualcun’altro, “Si può fare, direi” ironizza ancora un altro fan, riprendendo ancora una volta il celebre film.

Insomma, Andrea ha conquistato il cuore di Yeslife. Voi cosa ne pensate?