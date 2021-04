L’incantevole conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella ha pubblicato un video per mostrare il look sfoggiato in puntata.

Il video, che ha come sottofondo la canzone di Achille Lauro ‘Marilù‘, è stato pubblicato dalla Marcuzzi circa un’ora fa.

Nel post, che ha già più di 30.000 mi piace, Alessia viene immortalata mentre cammina, canta, ride e scherza: l’outfit però non è stato molto gradito.

Ecco alcuni dei commenti negativi ricevuti, che riguardano il suo look: “Sembra che hai il pannolone“, “Alessia sei così bella, ma vestita così stai malissimo“, “Ma chi ti veste?” oppure “Certamente belle gambe e fisico giovanile, ma outfit da 15enne“.

Alessia Marcuzzi: i suoi look sono i più chiacchierati di sempre…e a voi piacciono?

Sotto al post pubblicato oggi, il look di Alessia Marcuzzi non ha riscosso soltanto critiche e commenti negativi: l’outfit della bella presentatrice è stato infatti anche molto apprezzato da svariati utenti.

Tra i messaggi positivi si legge: “Outfit impeccabili, come sempre“, “Il look migliore, direi TOP“, “Non sbagli un outfit, stai benissimo“, oppure “Pazzesca, outfit sempre bellissimi“.

Lo stile della Marcuzzi ha quindi diviso il web in due metà: e voi a quale appartenete?

Intanto il suo chiacchierato profilo è arrivato a 5,1 milioni di followers: i seguaci aumento a vista d’occhio.

E’ proprio qui su Instagram che possiamo trovare tutti i vestiti e gli abbinamenti che Alessia sfoggia in tv: anche se ci siamo persi la puntata, la splendida conduttrice tiene sempre aggiornati i suoi fan!

Ma una cosa è certa: la bellezza di Alessia Marcuzzi ti lascia senza fiato!