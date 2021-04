“Sogno a mezzanotte” Aida Yespica è scoppiettante: che bombe… – FOTO

Aida Yespica incanta i suoi ammiratori con una foto in cui si mostra come una dolce visione arrivata nel più bello dei sogni

Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida Yespica, più di molte altre showgirl, occupa di sicuro un posto privilegiato nel cuore del pubblico italiano. La bella 38enne infatti è riuscita fin dal primo giorno a farsi amare non soltanto per la sua bellezza ma anche per simpatia e talento. Molto attiva sui social ad ogni foto o video pubblicato riesce immediatamente a smuovere quasi un milione di follower adoranti su Instagram. L’ultimo scatto pubblicato è l’occasione per la modella venezuelana per giocare un po’ con i suoi ammiratori. Chi riuscirà a scrivere nei commenti lettera per lettera il suo nome senza essere “interrotto” dallo scritto di altri fan riuscirà a conquistare la possibilità di un suo saluto in diretta. Un premio molto ambito che però da ottenere è più difficile di quanto si possa pensare vista la voglia che in molti hanno di farle conoscere i loro apprezzamenti. Non a caso Aida nella foto è così spettacolare da essere definita “un sogno a mezzanotte“.

L’incantevole foto condivisa sui social da Aida Yespica

