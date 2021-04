“Vi piace questo look?”. Sophie Codegoni inedita: Instagram in tilt – FOTO

Sophie Codegoni fa girare la testa ai fan nell’abito da sera iper sensuale con spacco vertiginoso: pazzesca

Una Sophie Codegoni inedita su Instagram incanta per sensualità nelle ultime ore, lasciando i fan senza respiro. Fin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, sono stati in molti a sottolineare la sua bellezza sopra le righe.

Proprio questa evidente caratteristica sarebbe una concausa della bufera di critiche che l’ha travolta in seguito alla fine della sua breve relazione con la scelta, Matteo Ranieri.

Dopo le segnalazioni di una presunta frequentazione con un altro durante il trono, diversi utenti hanno ipotizzato che la sua esperienza sia stata una scelta di marketing finalizzata al lancio della sua immagine.

La modella si dimostra immune alle polemiche, e dopo aver già fornito le sufficienti spiegazioni per quanto avvenuto, continua il suo percorso professionale, dimostrando maturità ed eleganza.

Basta la sua bellezza ad annientare ogni critica, mai così splendente come nell’ultima foto postata su Instagram.

LEGGI ANCHE -> “Beato chi scarta questo confetto” Sara Croce, l’uscita dall’acqua senza veli è già storia – FOTO

Sophie Codegoni, in rosa incanta Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

LEGGI ANCHE -> Fedez, incredulo: assessore critica i suoi smalti. Scoppia la lite

Da red carpet l’ultimo scatto pubblicato da Sophie Codegoni su Instagram, per un risultato strabiliante: la sua bellezza abbaglia i fan, lasciandoli attoniti. Fascino conturbante ed eleganza unica, ma soprattutto sensualità: queste le sfumature della sua immagine nell’outfit da copertina.

L’abito rosa iridescente a collo alto, il cui modello scolpisce perfettamente le forme della modella, valorizza la sua figura per un vero e proprio spettacolo di bellezza. Lo spacco vertiginoso esibisce le gambe chilometriche, mentre l’apertura sulla schiena rende ancora più intrigante l’immagine.

Il viso da bambola è truccato delicatamente, e la chioma vaporosa ricade in onde perfette sul vestito. Abbinati ad esso, i sandali minimal con tacco largo e pietre luminose, che impreziosiscono ancora di più l’elegante look.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Successo assicurato per Sophie Codegoni, che come una principessa incanta il social, conquistando più di 45 mila like.