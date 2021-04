“Ho dei dolci per te”: prova a rapire un bambino di 6 anni, è caccia all’uomo

Uno sconosciuto ha tentato di rapire un bambino di 6 anni che giocava in cortile, adescandolo con dei dolci. Adesso in città è caccia all’uomo

“Non accettare regali dagli sconosciuti“: una delle prime regole che i genitori inculcano ai loro figli, per prevenire il peggio. E in questo caso l’avvertimento ha salvato la vita ad un bambino di 6 anni. Grazie alla sua prontezza di riflessi, è riuscito a sfuggire ad un tentativo di rapimento, o peggio.

Il piccolo stava giocando in cortile, quando uno sconosciuto ha provato ad avvicinarlo. L’uomo ha prima tentato di guadagnarsi le sua simpatie, chiacchierando con lui. Poi gli ha promesso di offrirgli “i dolci che erano nel suo furgone”, e ha invitato il bambino a seguirlo in strada. Il bimbo a quel punto ha capito che qualcosa non quadrava e ha deciso di agire.

“Ho dei dolci per te”: prova a rapire un bambino, è caccia all’uomo

Quando l’uomo misterioso ha cominciato ad insistere affinché uscisse dal cancello e lo seguisse, il bambino l’ha piantato in asso. È tornato di corsa dentro casa e ha avvertito sua madre. La donna si è precipitata fuori per affrontare lo sconosciuto, ma lui si era già dileguato. A quel punto ha avvertito le forze dell’ordine.

L’inquietante episodio è stato riportato dal quotidiano inglese The Sun. L’approccio è avvenuto intorno alle 16.30 di giovedì 22 aprile a Clarence Avenue, a Lambeth, nella zona sud di Londra. Il bambino ha fornito una descrizione del sospetto alla polizia: si tratterebbe di un maschio adulto dalla pelle marrone, con capelli neri corti, che quel giorno indossava un blazer blu e pantaloni neri.

Il quartiere è nel panico, e gli investigatori hanno provato a rassicurare i cittadini. “Incidenti di questa natura sono molto rari – hanno dichiarato – e in questo caso il bambino non è stato danneggiato. Tuttavia, è comprensibile la preoccupazione sia della famiglia che della comunità. Stiamo prendendo molto sul serio questo incidente e faremo tutto il possibile per identificare l’uomo“.