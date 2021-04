Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme in tv: dove e quando li vedremo. Domani, alle 23:35, saranno nuovamente al Maurizio Costanzo Show

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip sette mesi fa e da allora non si sono più lasciati, nonostante le circostanze particolari quando il figlio di Alba Parietti ha scelto di abbandonare il programma e, di conseguenza, di stare lontano da lui per tre mesi. La distanza non ha scalfito il loro rapporto, ha continuato a supportarlo per tutto questo tempo e lo ha aspettato a braccia aperte, pronto a ripartire da dove si erano lasciati.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo al Maurizio Costanzo Show insieme: faranno uno sketch particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Se nella vita reale sono amici per la pelle e passano tutto il tempo insieme, anche professionalmente sono un duo davvero interessante e Maurizio Costanzo li apprezza sia come amici che come coppia televisiva. Infatti ha deciso di invitarli nuovamente dopo un paio di settimane in occasione dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, dove reinterpreteranno in chiave moderna la storica coppia formata da Cochi e Renato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Sono stati già ospiti del prestigioso programma qualche settimana fa, dove hanno avuto l’occasione di parlare del loro particolare rapporto e dove hanno rivelato una volta e per tutte che non stanno insieme, ma che il loro legame va oltre l’amore e quello che potrebbe essere una relazione.