Incidente in un cantiere: operaio muore sotto gli occhi del fratello

Ancora una vittima del lavoro in Italia. Stamane, un uomo di 56 anni ha perso la vita mentre si trovava in un cantiere a Vinovo, in provincia di Torino. Stando alle prime informazioni, l’operaio sarebbe stato colpito da un carico di lamiere. Inutili i tentativi dei soccorsi precipitatisi sul posto dopo la segnalazione dei colleghi, tra cui il fratello della vittima, che hanno assistito alla tragedia. Intervenuti anche i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) ed i carabinieri per gli accertamenti di legge.

Torino, schiacciato da alcune lamiere: operaio di 56 anni perde la vita sul lavoro

Un operaio di 56 anni di una ditta del Varesino ha perso la vita nella mattinata di oggi, martedì 27 aprile, in un incidente sul lavoro avvenuto a Vinovo, comune in provincia di Torino. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Torino Today, la vittima era a lavoro in un cantiere allestito nei pressi dell’ingresso del nodo ferroviario della ditta Ambrogio. La ditta dell’operaio stava demolendo un container con una ruspa, quando improvvisamente, alcune lamiere hanno travolto il 50enne rimasto schiacciato. Tra i colleghi che hanno assistito al drammatico incidente anche il fratello del 56enne.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, giunto sul posto a bordo anche dell’elisoccorso. Purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Arrivati presso il cantiere, scrive Torino Today, anche i carabinieri ed il personale dello Spresal dell’Asl per gli accertamenti del caso utili a ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita all’operaio.