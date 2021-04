Un Posto al Sole cancellato: la brutta notizia per i fans. Andrà in onda questa sera una puntata speciale di Rai Parlamento, motivo per cui la puntata non andrà in onda

Non abbiamo belle notizie oggi per gli appassionati di Un Posto al Sole, che ogni sera alle 20:45 si piazzano davanti alla televisione per guardare una nuova puntata della soap opera più longeva della televisione italiana. Questa sera martedì 27 aprile non andrà in onda la puntata prevista per questa serata, motivo per cui i telespettatori dovranno cambiare i loro piani.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Questa variazione è spuntata sul palinsesto della guida tv Rai, dove è stato riportato che la trasmissione “Rai Parlamento” questa sera prenderà il posto della soap opera per una puntata speciale che andrà in onda dalle ore 20:26 alle 21:00 circa. Il cambio è dovuto in vista delle dichiarazioni di voto a seguito delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

Dunque, la puntata che sarebbe dovuta andare in onda questa sera slitterà a domani e presto ci sarà ovviamente una doppia puntata per recuperare.