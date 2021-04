Uomini e Donne anticipazioni 28 aprile: Massimiliano vicino alla scelta? Intanto Giacomo è sempre di più in alto mare e non sa come affrontare la sua confusione

Giacomo è sempre di più in alto mare e quello che sta succedendo non è presagio di qualcosa di buono: siamo al giro di boa e inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della fine del programma che sarà a maggio, ma il tronista davvero non ha idea di chi scegliere ed è disperato per questo.

Uomini e Donne, le anticipazioni di domani

Lo stesso non si può dire di Massimiliano Mollicone, che sembra pronto a decidere fra le sue tre corteggiatrici: Eugenia, Federica e Vanessa. Il ragazzo si sta lasciando travolgere dagli eventi e dalle emozioni, con Vanessa c’è stato un bacio e anche con Eugenia. In un’intervista, ha rivelato che il bacio che ha dato a Vanessa, lo ridarebbe se ne avesse la possibilità. Per Eugenia, invece, prova una forte attrazione mentale che non gli permette di lasciarla andare nonostante i loro tanti problemi. Con Federica, invece, è tutto da vedere.

Intanto Ida Platano è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, ma non si è ancora seduta al centro dello studio per parlare delle sue conoscenze. Pare però che sia uscita con qualcuno e potrebbe tornare a sedersi sulla sedia rossa per poterlo raccontare a Maria De Filippi.