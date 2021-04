Vittoria Puccini, lo scherzo a Ilary Blasi: distrutta la moglie di Totti

Si è conclusa la fiction di La fuggitiva con Vittoria Puccini e un’altra puntata dell’Isola dei famosi con Ilary Blasi, chi ha vinto?

Lunedì 26 aprile è andata in onda su Rai1 l’ultimo episodio di La fuggitiva, la mini serie che ha come protagonista Vittoria Puccini e che ha riscosso molto successo. In concomitanza su Canale 5 c’è stata un’altra puntata dell‘Isola dei famosi. Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini sono riusciti a battere la concorrenza? Ecco cosa riportano i dati auditel di ieri sera.

LEGGI ANCHE>>>Ballando con le Stelle: tutto quello che c’è da sapere sulla prossima edizione

Ascolti tv: La fuggitiva o L’Isola dei famosi?

LEGGI ANCHE>>>Accadde oggi, 27 Aprile. Santificazione di Papa Giovanni Paolo II – VIDEO

Anche ieri sera, 26 aprile, la Rai ha fatto il botto con l’ultima puntata della fiction La fuggitiva e molti pensano già ad una seconda stagione. Così Vittoria Puccini si aggiudica il primo posto nella scala dell’audience con 5.311.000 spettatori pari al 22.2% di share. Ilary Blasi è di nuovo in seconda posizione, dopo più di dieci puntate. L’Isola dei famosi conquista infatti 2.877.000 spettatori pari al 17.4% di share. Anche i programmi del preserale su Canale 5 stanno perdendo colpi. Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la versione tradizionale di Avanti un altro si aggiudicano il secondo posto con uno share del 13,9% dietro a Flavio Insinna che con L’Eredità conquista invece il 23% di share. La stessa cosa vale per l’Access Prime Time dove I soliti ignoti hanno intrattenuto 5.331.000 spettatori con il 19.8%, mentre Striscia la notizia 4.346.000 spettatori con uno share del 16.1%.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Fuggitiva (@lafuggitiva_rai)

Questa sera ci sarà su Rai 1 un’altra imperdibile puntata di Il commissario Montalbano, su Rai2 Enrico Brignano con il suo spettacolo Un’ora sola vi vorrei, su Canale 5 un’altra serata di Champions League e su Italia 1 Le Iene Show. E voi avete già deciso cosa guardare?