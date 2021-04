Whatsapp audio: una nuova funzione per i messaggi vocali

Mandare messaggi vocali sta diventando un’impresa? Niente panico, whatsapp ha la soluzione per velocizzare l’invio degli audio, i dettagli

Negli ultimi tempi Whatsapp è al centro del mirino, visto che molti utenti hanno cancellato la propria iscrizione per trasferirsi sulla piattaforma Telegram che a quanto pare ha più utilità e garantisce la privacy. Così per il re della messagistica è arrivato il momento di fare qualcosa, allora perché non iniziare dagli audio? Ecco qual è la novità dei messaggi vocali.

Whatsapp audio: messaggi vocali più veloci

Ultimamente per molte persone inviare messaggi vocali sembra il modo più veloce per iniziare una conversazione ma a volte gli audio che arrivano da un telefono all’altro superano anche i cinque minuti. Questo avviene perché Whatsapp non ha messo un limite di registrazione, ma per chi riceve questi lunghi messaggi è una vera tortura specialmente se si è occupati a fare altro. Dopo una serie di critiche, il sistema ha deciso di inserire una nuova funzionalità che porterà ad una riproduzione più semplice e veloce. L’applicazione ha creato in fase beta la possibilità di ascoltare il messaggio alla velocità di 1,5x o di 2x, così che venga raddoppiata la velocità di riproduzione affinché chi ascolta possa metterci la metà del tempo.

La nuova funzione

E’ un meccanismo nuovo e pratico che permetterà agli utenti di ascoltare gli audio in un tempo ridotto. Una volta arrivato il messaggio vocale, comparirà un bottone sulla parte destra del messaggio che consentirà di aumentare la velocità a 1,5x e poi a 2x, così sarà lo stesso fruitore a decidere se ridurre il tempo necessario all’ascolto dell’audio.

La nuova funzione non è ancora uscita e al momento non conosciamo la data ufficiale, si ipotizza l’ufficialità verso l’inizio dell’estate.