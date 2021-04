Il workout del martedì: addominali insieme a Valentina Ferragni

Siete pronti al workout di questo martedì nuvoloso? Valentina Ferragni è pronta a mostrarvi il suo allenamento settimanale

E’ appena iniziata una nuova settimana e manca ancora molto allo sgarro del weekend, come non pensarci? Semplicemente tenendoci impegnati tra lavoro e sport. La seduta giornaliera di allenamento non deve mai mancare. Segnate in agenda il workout. Così questo martedì vogliamo proporvi un allenamento specifico per gli addominali. Valentina Ferragni lo ha già provato, ecco di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE>>>Workout weekend: allenarsi insieme a Francesca Brandina – VIDEO

Il workoout del martedì: pronti?

LEGGI ANCHE>>>Workout cardio: allenarsi con Mad Carolina non è mai stato così semplice

Il workout del giorno è molto semplice ma anche faticoso. Servirà a riscaldare gli addominali e se ripetuto più di una volta a settimana porterà a ottimi risultati. Per questo allenamento servirà solo un asciugamano o un tappetino dove appoggiarsi. Pronti? Iniziamo:

Tuck crunch: 30 secondi da ripetere per due volte; Cross crunch: 30 secondi a gamba da ripetere per due volte; Spider man – plank: per fare questo esercizio servirà un asciugamano per far scivolare i piedi. 30 secondi per due volte; Plank step out with arm lift: 30 secondi per due volte; Plank to pike: 30 secondi per due volte; Side plank up and down: 30 secondi a gamba per due volte.

Sei esercizi, semplici e dinamici, per scolpire gli addominali. Prima di iniziare ricordatevi di dedicare dieci minuti per il riscaldamento e alla fine dell’allenamento potete dedicarvi allo stretching, almeno per dieci minuti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non sarà di certo una passeggiata ma una volta terminato vi sentirete meglio e più in forma. Concedetevi una ventina di minuti al giorno da dedicare allo sport e non ve ne pentirete. Buon allenamento, alla prossimo articolo all’insegna del fitness!