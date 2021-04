Il sospetto del reato di sabato sera indossava il costume del personaggio di Star Wars: ricercato dalla polizia locale.

Una notizia insolita da New Orleans, Stati Uniti d’America, dove da sabato sera la polizia è alla ricerca di un uomo travestito da Chewbacca, accusato dell’accoltellamento dello scorso sabato (24 aprile). Secondo quanto riportano i media locali, il tentato omicidio è avvenuto di sera: erano circa le ore 20:50 quando il criminale, mascherato con il celebre costume del personaggio peloso di Star Wars, ha pugnalato una persona nel quartiere francese, una popolata zona turistica della principale città dello stato della Louisiana. Stando a quanto riferisce un testimone citato dal New York Post, la causa della terribile aggressione risiederebbe in un acceso diverbio.

Il rapporto della polizia di New Orleans

La foto del sospetto è stata rilasciata questo lunedì (26 aprile) dalla polizia locale: i membri hanno deciso di renderla pubblica sui social networks con la speranza di accelerare i tempi delle ricerche. L’immagine ritrae il criminale travestito da Chewbacca con una spada laser rossa in mano. Le fonti ufficiali precisano che la testa del costume è caduta durante l’aggressione. Sulla dichiarazione della polizia locale pubblicata su Twitter lunedì alle 19:37 si legge: “Il dipartimento della polizia di New Orleans è alla ricerca di un uomo travestito da Chewbacca di Star Wars. Il sospetto è probabilmente un ragazzo di colore di circa 20 anni.“ L’unica foto del malvivente è stata catturata da una telecamera di videosorveglianza: lo scatto virale è rimbalzato in breve tempo sulle diverse piattaforme social, scatenando un’ondata di ilarità tra gli utenti del web.

Gli agenti di New Orleans non hanno ancora fornito dettagli sulle attuali condizioni della vittima dell’aggressione.

