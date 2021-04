Precipita dal balcone di casa: donna muore dopo un volo di diversi metri

Una donna di circa 60 anni è morta questa mattina ad Afragola (Napoli) dopo essere caduta dal balcone di una palazzina, dove viveva con la sorella.

È precipitata dal balcone della sua abitazione, sita al quarto piano di un palazzo. È morta cosi una donna di 60 anni questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli. La donna, secondo le prime informazioni, si trovava in isolamento, dopo essere risultata positiva al coronavirus, in casa insieme alla sorella. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della 60enne. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’accaduto e le cause della caduta.

Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 28 aprile, ad Afragola, comune in provincia di Napoli. Una donna di circa 60 anni, come riporta la redazione del quotidiano Il Roma, è precipitata dal balcone del suo appartamento, al quarto piano di un palazzo sito in Corso Italia, nel rione Gescal. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo alla 60enne finita sull’asfalto.

Immediato l’intervento dell’equipe medica del 118 che non ha potuto far nulla per la donna. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto al suolo.

Oltre ai soccorsi sono arrivati presso la palazzina anche gli agenti della Polizia Municipale di Afragola ed i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Non è chiaro, difatti, se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario da parte della donna. Da quanto emerso sino ad ora, scrive Il Roma, la 60enne era in casa insieme alla sorella e si trovava in isolamento dopo essere risultata positiva al Covid-19.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine, la strada interessata è stata chiusa al traffico.