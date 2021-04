Ambra e Allegri sono ancora insieme? La parola a un amico

Il settimanale Di Più ha lanciato una granata, la coppia Ambra e Allegri sarebbe in crisi e i due potrebbero dirsi addio per sempre.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbero sul punto di non ritorno. La forte crisi sentimentale sta mettendo a dura prova i due innamorati e niente fa pensare ad una risoluzione del problema.

La coppia si è unita dal 2017, all’inizio era tutto rose e fiori, un amore folle colorava la vita dei due vip, ma ora quei venti caldi di passione sembrano essere ormai lontani.

Ambra ha terminato a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’anno mentre Massimiliano è a Montecarlo. Una voce molto vicina all’allenatore avrebbe dichiaro alla rivista Di Più: “Le cose forse stanno cambiando. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri”.

Un grande amore naufragato per sempre. Cosa riserverà il futuro?

Fino a poco tempo fa la coppia non dava segni di cedimento, Massimiliano Allegri voleva a tutti i costi rimanere in Italia per restare vicino alla sua amata Ambra Angiolini.

Qualcosa sicuramente è andato storto dal momento che la coppia voleva gettare le basi per costruire una vita insieme, le loro strade ora sembrano de tutto diverse.

La cosa strana è che in quattro anni di relazione la coppia non abbia mai parlato di convivenza.

Attualmente i diretti interessati non si sono pronunciati sulla cosa ma fatto sta che da tanto tempo i due non si fanno vedere insieme. L’ultimo incontro risale a dicembre scorso quando la coppia fu avvistata a Milano mentre si teneva per mano passeggiando.