Amici 2020. Rudy Zerbi commenta lo scatto che Raffaele Renda ha postato su Instagram: i fan non ci stanno e lo asfaltano

Raffaele Renda è uno degli ultimi concorrenti eliminati dalla ventesima edizione di Amici. Il cantante, che faceva parte della squadra guidata da Arisa e Lorella Cuccarini, non è riuscito a superare la sfida finale che lo vedeva contrapporsi a Deddy, che tra i due ha avuto la meglio. Senza perdere il sorriso, Renda ha saluto i propri compagni di avventura, asserendo di abbandonare l’ambita scuola con tanta felicità.

Durante la sua esperienza all’interno di Amici, Raffaele aveva dovuto lottare duramente contro le critiche di Rudy Zerbi. Se Arisa si è sempre mostrata dalla sua parte, infatti, lo stesso non si può dire del produttore discografico, che lo ha accusato più volte di non saper emozionare. Nell’ultimo scatto condiviso dal cantante su Instagram, la faida sembra essersi riaccesa. Il commento di Zerbi non ha lasciato indifferenti i fan, che si sono adoperati per difendere il loro beniamino.

Amici 2020, Rudy Zerbi commenta la FOTO di Raffaele: i fan lo asfaltano

Raffele Renda, ultimo eliminato di Amici 2020, ha fatto un annuncio che ha decisamente spiazzato i followers di Instagram. “Domenica 2 maggio, alle ore 09:30, sarò in collegamento telefonico su Radio Deejay con il promoter di Guest star più agguerrito di tutti i tempi, Rudy Zerbi“, ha scritto il cantante nella didascalia, facendo storcere il naso ai suoi fan, che di certo non si aspettavano una notizia simile.

Renda e Zerbi, infatti, non sono mai andati d’accordo, in quanto il produttore discografico non ha mai apprezzato del tutto le doti artistiche del cantante. Tuttavia, a giudicare dal commento postato dal produttore, la situazione sembrerebbe essere drasticamente cambiata: “Su le maniiii“, ha replicato Rudy, che è parso entusiasta di ritrovare l’allievo. Gli utenti però non ci stanno ed esprimono tutto il loro disappunto a Zerbi: le reazioni sono incontrollabili.

“Non gli hai mai fatto un complimento“, “Incoerenza?“, “Non ti fai scrupoli ad umiliare ragazzi che cercano di inseguire i loro sogni“: parole al veleno nei confronti del produttore, che è stato letteralmente asfaltato dai fan di Raffaele.