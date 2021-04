Anna Tatangelo in attesa dell’uscita del suo nuovo singolo parla con i follower e si lascia andare: ecco cosa ha rivelato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Manca sempre meno all’uscita del nuovo singolo di Anna Tatangelo. La cantante di Sora qualche giorno fa ha lanciato l’anticipazione che tutti i suoi fan stavano aspettando. Da venerdì 30 aprile sarà possibile ascoltare il suo nuovo lavoro, “Serenata”, prodotto da Dat Boi Dee e già disponibile in pre-save.

Già dalla copertina nella quale l’ex di Gigi D’Alessio appare in una sexy versione in bianco si intuisce che sarà ancora una volta un sound che spacca cavalcando il grande successo dei sui singoli precedenti che hanno segnato, con un mood tutto rinnovato, il suo ritorno in musica.

Dopo “Guapo” feat. Geolier, e “Fra me e te” feat. Gemitaiz, il nuovo pezzo si propone come quello che completa una triade fatta di grinta “per affermare la propria identità come donna indipendente” si legge nella nota stampa. Continua così per la bella Anna questo percorso di scoperta e rinnovamento con un flow del tutto inedito.

A lei piace scoprire e sperimentare e anche ai suoi fan che non vedono l’ora di ascoltare il lavoro fatto fino ad ora in studio. Tutto è cominciato circa due anni fa quando la Tatangelo ha rivisitata la sua “Ragazza di periferia” insieme ad Achille Lauro e Boss Doms. Un riarrangiamento che è piaciuto tantissimo e che ha spianato la via a tutto il resto.

LEGGI ANCHE –> “Si vede un pancino” Giulietta Cavaglia, il lilla e il dubbio di una fan – FOTO

Anna Tatangelo parla con i follower, la confessione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE –> “Mai Volgare”, Rocio Li strega tutti. Ma Raoul dov’è? – FOTO

Nell’attesa che tutti possano ascoltare il suo nuovo lavoro Anna Tatangelo dedica un po’ di tempo ai suoi follower. “Si concede” a loro lasciando su Instagram il box delle domande. Si mostra ancora in studio con i suoi collaboratori e nel mentre rivela qualche chicca ai suoi fan.

Si parte con chi chiede come faccia a sapere così tante canzoni e lei spiega a tutti che fin da bambina ascolta tantissima musica. Il riferimento è al programma di Enrico Papi su Tv8 nel quale Anna è un portento, non sbaglia una canzone e nessuno riesce a metterla ko.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

E rimanendo sul tema musica, un fan le chiede quanto in questo momento storico della sua vita la musica l’abbia aiutata. Lei non ci mette che un attimo ad annuire e a spiegare dicendo “tantissimo”. Per la bella cantante la musica è stata il rifugio e il porto sicuro.