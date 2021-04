Anna Tatangelo due FOTO e ti viene il mal di testa: i suoi due LATI migliori

La Tatangelo in televisione ieri sera è apparsa una bomba di sensualità come sempre, ha incantato tutti con le sue pose

La cantante Anna Tatangelo è apparsa bellissima e sexy su Tv, per Name that Tune un programma musicale dove era presente anche Sabrina Salerno. La Tatangelo ha condiviso nelle stories alcune foto della serata, dove appare in pose sensuali mentre si esibisce. I fan in delirio per la loro cantante preferita. Un momento positivo per la cantante che oltre ad essere tornata in televisione è uscita con il suo nuovo album.

Anna Tatangelo tra televisione e musica

La Tatangelo sta vivendo un periodo fortunato per quanto riguarda la sua carriera. Al momento la bella Tatangelo è in squadra a Name that tune, game show musicale condotto da Enrico Papi. In squadra con lei ci sono Orietta Berti, Sabrina Salerno e anche Antonella Elia. La squadra composta dagli uomini invece è formata da Jake La Furia, Riki e Bugo. Il gioco è formato dunque da due squadre sfidanti in una gara musicale, alla fine di ogni puntata chi vince si guadagna la possibilità di tornare alla prossima. La squadra di Anna Tatangelo sta andando molto bene infatti. Nel team degli uomini è arrivato poi anche Rocco Siffredi. Insomma non mancano i colpi di scena e le sfide entusiasmanti. Con una Tatangelo sempre più sensuale. Si è esibita in una performance focosa cantando la nota canzone di Rihanna, Umbrella.

Oltre ad avere successo in televisione con questo nuovo game show, la cantante è appena uscita con il suo nuovo singolo “Serenata”. Ha fatto l’annuncio su instagram con molta suspense, pubblicando delle foto del nuovo album. Il brano è prodotto da Boi Dee. Assomiglia a Guapo, brano successo della cantante dell’anno scorso. Ha ottenuto decine di milioni di stream e visualizzazioni, vedremo se anche questo avrà lo stesso successo. La canzone racconta una donna indipendente e si riferisce alle ragazze con grande personalità. Una personalità che le fa anche sembrare un pò arroganti perché si vogliono affermare come la parte alfa di una coppia. La Tatangelo prosegue quindi questo nuovo flow che ha intrapreso già da due anni. Fondamentale per che questa nuova Anna è stato Achille Lauro che l’ha spinta verso questa strada.

Nella copertina del singolo appare vestita tutta di bianco e con un velo in testa.Immagine in contrasto con il brano sotto certi punti di vista, vuole essere una provocazione. Infatti appare anche con gli slip che escono dai pantaloni e tacchi alti. Stiamo vivendo una Anna grintosa e carica, che non ha paura di osare e ci piace.