Beautiful, anticipazioni puntata 28 aprile: Katie svela tutto a Bill

Beautiful, anticipazioni 28 aprile: Katie non tiene fede alla promessa fatta a Sally e rivela tutto a Bill.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally ottenere i risultati delle sue analisi. In base a quanto riferitole dalla nuova dottoressa che si sta occupando del suo caso, la Spectra soffre di una malattia rara (non meglio identificata), ormai giunta allo stadio terminale. Nonostante Katie abbia cercato di convincerla a parlare con Wyatt delle sue condizioni di salute, Sally è determinata ad affrontare il suo destino da sola e chiede all’amica di mantenere il suo segreto. Alla Spencer, Wyatt e Flo vivono un momento di rinnovata intimità, ma il pensiero di star ferendo Sally non li abbandona mai veramente.

Beautiful, anticipazioni 28 aprile: Thomas rivela il suo piano a Vinny

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Thomas svelerà a Vinny il suo piano per riconquistare Hope. Il Forrester intende far ingelosire la Logan fino al punto in cui sarà lei a dichiarargli il suo amore. Per farlo, cercherà di convincere sia Hope che Douglas che Zoe sta prendendo il suo posto come “mamma” adottiva.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Katie romperà la promessa fatta a Sally, parlando della sua malattia con il marito Bill. La Logan sarà inoltre sempre più convinta della necessità di informare Wyatt riguardo le condizioni di salute della sua ex fidanzata. Nonostante sia certa che non ci sia cosa più giusta da fare, Katie preferirà comunque tergiversale ancora un po’, nell’attesa che sia Sally stessa ad aprirsi con lo Spencer.