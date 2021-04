Consigliò ai genitori di curare l’otite del loro bambino di 7 anni con l’omeopatia, senza farmaci. Il piccolo morì e lui ora è accusato di omicidio colposo

È cominciato il processo che vede sul banco degli imputati Massimiliano Mecozzi, medico omeopata di Pesaro, con la pesante accusa di omicidio colposo per la morte di Francesco Bonifazi, 7 anni. Il piccolo morì il 27 maggio 2017 per via di un’otite batterica bilaterale, che il dottore curò esclusivamente con rimedi omeopatici.

Il bambino presentava sintomi come febbre alta e vomito, che Mecozzi bollò come “normale reazione” al virus, che secondo lui poteva tranquillamente essere debellato senza medicine o antibiotici. Anzi scoraggiò i genitori di Francesco dall’usarli, perché, sosteneva “portano alla sordità. I morti in ospedale ci sono per i farmaci, non per la malattia”. Ma le condizioni del bimbo si aggravarono sempre di più e morì all’ospedale Salesi di Ancona.

Bimbo morì per l’otite: medico omeopata accusato di omicidio colposo

Davanti alla giudice Francesca Pizii del Tribunale di Ancona ieri ha parlato la zia materna di Francesco, Aurora Olivieri. La donna ha ricostruito gli avvenimenti e riportato i consigli del medico. Una testimonianza oculare, visto che anche lei era presente durante le telefonate intercorse fra loro e alla visita domiciliare del 23 maggio, il giorno prima del ricovero del bambino.

Secondo la zia, il medico affermò che la causa del malessere del bambino fossero i vaccini che aveva fatto in precedenza, da cui era “intossicato“. Il dottore gli prescrisse solo un rimedio omeopatico per i disturbi del sonno, per aiutarlo a riposare. E davanti alle richieste dei familiari di fare accertamenti in ospedale al bambino, Mecozzi avrebbe risposto più volte che non ce n’era necessità.

La zia ha anche dichiarato che nonostante la temperatura del bambino raggiungesse anche picchi di 43 gradi, il dottor Mecozzi non si dimostrava affatto preoccupato, e sicuro della sua diagnosi. Nel corso della stessa udienza sono stati sentiti anche la baby sitter, una dottoressa del pronto soccorso e il primario della rianimazione dell’ospedale, e la pediatra di Francesco, che però non lo visitava da due anni.