Nella giornata di domenica, una bambina di soli due anni è morta dopo essere caduta accidentalmente nel fiume, dove era arrivata con i genitori.

Una bambina di soli due anni è morta dopo essere caduta accidentalmente nel fiume. La tragedia si è consumata domenica a Tururu, in Brasile. Secondo quanto ricostruito, la famiglia della vittima si era recata insieme ad un gruppo di amici presso il fiume Inacio per trascorrere una tranquilla domenica. Improvvisamente, la madre della bimba ha iniziato ad annaspare in acqua ed il padre si è tuffato per cercare di salvarla, lasciando la piccola che è stata trascinata dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato alcune ore dopo: purtroppo i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso.

Brasile, tragedia al fiume: bambina di due anni finisce in acqua e muore

È morta annegando nel fiume Inacio a Tururu, comune dello Stato del Ceará, in Brasile, la piccola Emily Vitoria Tavares da Silva di soli due anni. Secondo quanto riporta la redazione locale di G1 Globo, i genitori della piccola si erano recati insieme ad alcuni amici al fiume domenica pomeriggio, 25 aprile. Durante un bagno, la madre di Emily ha iniziato ad annaspare e stava per annegare. Senza esitare, il marito l’ha raggiunta e portata a riva, lasciando però la figlia che è stata trascinata dalla corrente.

Lanciata l’allarme, sul posto sono arrivate le squadre d’emergenza che hanno avviato le ricerche per ritrovare la bambina, data inizialmente per dispersa. Dopo alcune ore, riporta G1 Globo, i vigili del fuoco per via del buio hanno sospeso le ricerche, riprese al mattino successivo quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di Emily che galleggiava in acqua. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e le squadre di emergenza hanno potuto solo constatare il decesso, sopraggiunto per annegamento.

Non è chiaro se sul caso stia indagando la polizia e se possa essere trattato come un incidente. Al momento non è stato preso alcun provvedimento nei confronti dei genitori della bambina.