“Mi fai impazzire”, Carolina Stramare e lo SCATTO a luci rosse in ascensore

Carolina Stramare, eletta Miss Italia 2019, è ogni giorno più bella. Lo scatto recentemente pubblicato ha fatto girare la testa ai followers: in ascensore e con un tacco a spillo, la modella è incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Eletta Miss Italia 2019, Carolina Stramare ha avviato una carriera florida dopo aver vinto il celebre concorso di bellezza. Il suo fascino mediterraneo, impreziosito dagli occhi color azzurro cielo, le ha senza dubbio aperto molte possibilità. Affermata modella, Carolina avrebbe dovuto essere tra i partecipanti della corrente edizione dell’Isola dei Famosi. Il sopraggiungere di problemi famigliari, tuttavia, l’ha costretta a rifiutare l’offerta ancor prima di iniziare.

La Stramare ha tuttavia il suo bel da fare, tra shooting e servizi che in genere la vedono impegnata a Milano, città in cui si è trasferita. Anche quest’oggi, l’ex Miss Italia si è dovuta precipitare in fretta e furia fuori casa, ma non prima di essersi scattata una foto in ascensore: la posa è sconvolgente.

LEGGI ANCHE —> “Ti posso offrire 8 Sprizt?” Carolina Stramare in costume li fa impazzire uno per uno – VIDEO

Carolina Stramare, la posa sconvolgente nella FOTO in ascensore: una bomba!

Per vederla, vai su Successivo