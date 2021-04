Caso Denise Pipitone: stasera nuovi documenti rivelatori a “Chi l’ha visto?”

A 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone potrebbe arrivare la verità? Stasera forse la svolta coi nuovi documenti inediti in esclusiva a “Chi l’ha visto?”

Si torna a parlare del caso di Denise Pipitone. Tre giorni fa c’era stata la lunga intervista con Mara Venier a Domenica In, nella quale Piera Maggio, la mamma della bimba scomparsa, aveva lanciato pesantissime accuse. “C’è qualcuno che sa la verità e non parla“, aveva raccontato.

Quindi aveva spiegato che anche gli inquirenti avevano puntato gli occhi su un paio di persone di Mazara del Vallo, che non li avevano convinti della propria onestà. Però la donna aveva dichiarato: “Non è questo il momento di fare nomi“, lasciando i telespettatori col fiato sospeso. E forse l’occasione per dare una svolta sarà stasera, durante il programma “Chi l’ha visto?”.

Denise Pipitone: stasera nuovi documenti a “Chi l’ha visto?”

In prima serata su Rai Tre, a partire dalle 21:20, “Chi l’ha visto?” ha promesso di rivelare importanti documenti inediti, che riguardano la scomparsa di Denise. La conduttrice Federica Sciarelli da sempre mantiene viva l’attenzione sul caso. E stasera cercherà di capire se i nuovi dettagli potranno portare alla riapertura delle indagini, come vorrebbe Piera Maggio.

La mamma non ha mai smesso di lottare: “Voglio mettere fine a questa storia dopo 17 anni. Abbiamo sempre cercato di scoprire la verità per trovare Denise”. In questi anni oltre al dolore per la lontananza dalla figlia, si è aggiunta anche la rabbia per tutte le false segnalazioni e i depistaggi che lei e il marito, Piero Pulizzi, hanno dovuto affrontare.

Denise Pipitone scomparve dalla casa della nonna a Mazara del Vallo nel settembre 2004. Da allora l’unico avvistamento certificato è stato a Milano, un mese dopo: la bimba era con un gruppo di rom. Poi più nulla. Ma i genitori non mollano, e Piera Maggio ha dichiarato: “Continueremo a lottare, Denise ormai è la figlia di tutti gli italiani, non solo mia figlia”.