Caso Ylenia Carrisi, nuova incredibile immagine sui social: fan stupiti

Il caso di Ylenia Carrisi continua a catturare l’attenzione. E’ apparsa una nuova immagine della ragazza scomparsa 27 anni fa.

Per Romina Power e Al Bano Carrisi la ferita comportata dalla scomparsa della loro figlia rimane aperta. Il trauma sorto dalla sparizione di Ylenia Carrisi ha segnato la loro vita per sempre. Da innumerevoli anni non hanno più avuto sue tracce. Nonostante il trascorrere del tempo i genitori non hanno tuttavia perso le speranze di ritrovarla.

Classe 1970, nata a Roma, Ylenia aveva seguito le orme dei genitori. Dopo il debutto in vari format come valletta, aveva deciso di cambiare vita. Lasciati gli studi, aveva scelto di girare il mondo da sola. Zaino in spalla era partita alla volta di New Orleans per poi ritornare il Italia. Di seguito si era diretta in sud America ritornando di nuovo negli Usa. Da qui ebbe l’ultimo suo contatto con la famiglia il 1 gennaio del 1994. In quella data ragazza aveva contattato con una tranquilla telefonata la madre da un Hotel. Il giorno prima si era scontrata con il padre in quanto non approvava il suo ragazzo dell’epoca residente in quella città.

Da allora sono passati 27 anni e di Ylenia non sono emerse notizie. Primogenita della coppia Carrisi Power, nonostante le innumerevoli segnalazioni affiorate negli anni nessuna ha portato al suo ritrovamento. Svariate ipotesi sono circolate intorno al tragico caso. Di recente è emersa una segnalazione di un avvistamento di Ylenia in una stazione nei pressi di Venezia. La comunicazione è stata corredata da una foto che tuttavia non ha portato a nessuna pista.

Yari Carrisi: sui social posta immagine inedita della sorella

Negli ultimi giorni Yari Carrisi ha condiviso nelle storie di Instagram un ritratto della sorella scomparsa realizzato da una fan. Un utente nell’emozione l’ha contattato scrivendo una dolce dedica in suo onore.

“Dopo dei lei il disastro. Che bel ricordo che hai grazie”, il commento di Yari. Quest’ultimo da anni sostiene la tesi che la sorella sia viva. Una versione che si discosta dall’ipotesi che abbiamo perso la vita nel Mississippi avanzata dagli investigatori.

Il fratello ipotizza che la ragazza non voglia riemergere dopo l’attenzione mediatica generata a seguito della sua scomparsa.