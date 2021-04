Chiara Biasi e il selfie allo specchio con indosso solo l’asciugamano, spettacolo-FOTO

L’influencer Chiara Biasi ha condiviso una foto in cui appare bellissima con indosso solo un asciugamano bianco

Chiara Biasi bella e provocante come sempre, ha condiviso una foto in cui appare bellissima con solo un asciugamano bianco indosso. Nella didascalia scrive:”Viene via la pelle”. Si riferisce probabilmente al sole delle Maldive, così scrive lei nella posizione indicata dal post. Ma è un ricordo di qualche vacanza fa, anche perché la pandemia è ancora in atto ed complicato uscire dal paese e rientrarci. Non impossibile ma complicato, dato che Belen Rodriguez è andata qualche settimana fa tranquillamente alle Maldive.

Chiara Biasi anche lei influencer per sponsor

La Biasi si è convertita anche lei alle stories spiegazioni di prodotti per il viso. Anni fa quando è scoppiato il boom dei video spiegazione e sponsor delle influencer, in particolare di Fitvia e Hello body, la Biasi si era chiamata fuori. Aveva dichiarato molto chiaramente che lei non avrebbe mai fatto questo genere di cose sui social, e anzi prendeva in giro chi le faceva. All’epoca le faceva anche molto onore, non cedere al mondo delle sponsorizzazione e tirare su i suoi guadagni solo grazie alla sua attività che riguarda sopratutto la moda. Per anni non abbiamo mai visto nemmeno una stories instagram di Chiara Biasi che spiegava una beauty routine, che si applicava dei prodotti o che promuoveva dei marchi in questo modo.

Oggi invece per la prima volta abbiamo assistito al cambiamento, alla fine anche lei ha ceduto e ha mostrato ai suoi followers una beauty routine per l’estate, con prodotti firmati Hello Body. Questo marchio di cosmetici è noto per essere utilizzato dagli influencer con codici sconto applicati. Non c’è una influencer che non li sponsorizzi ormai. La Biasi dunque si è contraddetta e ha dovuto ricredersi. Certo gli influencer hanno il loro guadagno per queste sponsorizzazioni, e di questi tempi duri in cui il covid è padrone e tutti gli eventi importanti sono annullati, le sponsorizzazioni sono la salvezza per questa categoria.

Non che la Biasi abbia tutto questo bisogno, anche perché possiede una linea di bikini sua per la quale ha appena girato la nuova campagna. Inoltre sponsorizza già molti brand di moda sul suo profilo. Ed è molto seguita, ha infatti ben 2,7 milioni di followers sul suo profilo.