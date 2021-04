Il circuito del mercoledì: il nuovo VIDEO di Taylor Mega

Pronti per un nuovo circuito? Per questo mercoledì piovoso abbiamo pensato al workout che fa per voi, ecco il video

Siamo già a metà settimana e quanti di voi stanno seguendo un piano di allenamento utile e funzionale? Lo sport è molto importante ed è per questo che non dovremmo mai rinunciare a dedicare almeno venti minuti giornalieri ad esso. Segnate in agenda il workout. Così questo mercoledì vogliamo proporvi un mini circuito taggato Taylor Mega. L’influencer lo aveva postato durante le vacanze natalizie, ma non c’è scadenza quindi seguiteci e provate anche voi a fare come fa lei.

Il circuito del mercoledì: Taylor Mega ha la soluzione

E’ un circuito semplice e veloce, venti minuti di allenamento e vi sentirete più carichi che mai. Si tratta di una serie di esercizi da fare in casa, in ufficio o all’aperto. Ecco di cosa stiamo parlando:

Jump and plank: da eseguire per 1 minuto senza pause; Affondi: da eseguire per un minuto senza pause; Plank con gamba flessa: da ripetere per un minuto senza pause.

Tre step per quattro giri e tra un esercizio e l’altro contate un minuto di riposo. Prima di iniziare ricordatevi di dedicare dieci minuti per il riscaldamento e alla fine dell’allenamento potete dedicarvi allo stretching, almeno per dieci minuti.

E voi avete mai sognato di diventare come Taylor Mega? Ora potrete farlo, basterà allenarsi costantemente e seguire un’alimentazione sana e uno stile di vita corretto. L’estate si avvicina e la prova costume è alle porte, niente paura!