Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 28 aprile, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Appena pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo all’epidemia da Covid-19. Stando ai dati odierni, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 3.994.894, ossia 13.385 unità in più rispetto a ieri. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che risultano essere 442.771 (-5.378), così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-37) che ad oggi sono pari a 2.711. Il numero dei guariti complessivi è salito a 3.431.867 con un incremento di 18.416 unità. Si aggrava il bilancio totale delle vittime in Italia con 344 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 120.256.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha segnalato che del totale dei decessi comunicati oggi, 1 caso è avvenuto nei giorni precedenti. L’Emilia Romagna ha eliminato 3 casi dal totale dei positivi, in quanto positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Il Friuli Venezia Giulia ha comunicato che, a causa di non completo aggiornamento dovuto ad un blocco del sistema informativo sanitario, i dati odierni sono parziali. Nel dettaglio, il numero dei nuovi positivi e dei tamponi eseguiti è parziale; il numero di soggetti testati e dei soggetti guariti non è aggiornato e pertanto si riporta il dato già comunicato ieri

Il Ministero della Salute ha pubblicato nella giornata di ieri il consueto bollettino relativo all’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando ai dati, i casi di contagio salivano a 3.981.512. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi pari a 448.149 ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-101) che ammontavano a 2.748. I guariti dall’inizio dell’emergenza in Italia erano 3.413.451. Il bilancio totale delle vittime saliva a 119.912.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicato che del totale dei decessi comunicati in data odierna 4 casi sono avvenuti nei periodi precedenti. L’Emilia Romagna ha eliminato 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Aggiornato ieri lo stato dell’epidemia da Coronavirus, diffusasi in Italia. Stando ai dati del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza salivano a 3.971.114. Scendeva ancora il numero dei soggetti attualmente positivi pari a 452.812 , e dei ricoveri in terapia intensiva che ammontava a 2.849. I guariti nel nostro Paese erano 3.398.763. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime: il totale giungeva a 119.539.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava l’eliminazione di 1 caso dai casi positivi, in quanto duplicato. L’Emilia Romagna sottraeva 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Covid, curarsi a casa: la nuova guida ufficiale dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha divulgato le nuove linee guida su quali siano le cure domiciliari che devono seguire i soggetti affetti da Covid-19. Un documento a firma del professor Gianni Rezza che sostituisce il precedente protocollo di novembre.

In primis, sconsigliata è l’assunzione di supplementi vitaminici. Come anche l’utilizzo di spray, a base di idrossiclorochina.

Ad essere, invece, auspicabile la tenuta in casa di un saturimetro, ossia un apparecchio in grado di misurare l’ossigenazione del sangue.

Coprifuoco, la decisione del Governo: cosa succederà a maggio

Trovato un accordo in Parlamento sul cosiddetto coprifuoco, se di accordo può parlarsi. Fratelli d’Italia aveva proposto all’ordine del giorno la revisione della misura, cui si erano accodati Lega ed Italia Viva. Contrarie le forze di maggioranza. Un punto che ha creato non poche discussioni, tanto da richiedere l’intervento del Premier Draghi. Il Presidente del Consiglio, d’accordo con Speranza, ha deciso quindi di modificare l’odg, disponendo che la “maggioranza impegna il governo nel mese di maggio a valutare” in base all’andamento della curva epidemiologica e della campagna vaccini un “aggiornamento delle decisioni prese con il decreto anti-Covid anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento”.

Nessuna vittoria, quindi, per le opposizioni considerata che questa era una premessa già nota alle Forze politiche. In tal senso, infatti, Draghi si era già espresso. La decisione del Governo ha scatenato per tale ragione le ire della Meloni e di Salvini, i quali si sono astenuti poi dal voto. Una scelta criticata anche da Italia Viva la quale ha accusato una sorta di incoerenza e di instabilità.

Dello stesso avviso Leu secondo cui l’atteggiamento di FdI sarebbe l’ennesima prova di inaffidabilità data dall’opposizione la quale prima presenta un ordine del giorno e poi si esime dal voto.