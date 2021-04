Disastri aerei, Volo Air Inter 148: 87 vittime e 9 feriti

La tragedia ad alta quota si è verificata il 20 gennaio 1992, quando l’Airbus A320-111 si è schiantato sui monti Vosgi, in Francia.

Il disastro aereo del Volo Air Inter 148 era stato affidato all’Airbus A320-111, marchio F-GGED, decollato dall’aeroporto Satolas di Lione – l’odierna stazione di Lione-Saint-Exupéry – verso la stazione di Strasburgo. L’aeromobile, con a bordo 96 occupanti, di cui 90 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, era capitanato da Christian Hequet, con la supervisione del primo ufficiale e Joël Cherubin. All’origine dell’incidente vi furono errori umani all’interno del cockpit. Il bilancio delle vittime segnò 87 morti e 9 feriti.

Le dinamiche dell’incidente

Il giorno della tragedia l’apparecchio si schiantò alle ore 19:20:33 CET (18:20:33 UTC) mentre era sotto monitoraggio radar a causa di un avvicinamento strumentale VOR DME alla pista 05 di Strasburgo. Il velivolo precipitò sul versante di una montagna a quota 2.620 piedi, equivalenti a circa 800 metri. Nella cabina di pilotaggio non arrivò alcuna segnalazione di impatto imminente. Difatti, a differenza dei altri apparecchi, l’Airbus non era dotato del sistema di allarme GPWS: i membri del cockpit potevano volare indisturbati a quote basse e ad alta velocità, oltre i 250 nodi (si conta fino a 350 nodi sotto 3050 metri).

Secondo le stime del Bureau d’Wnquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), il motivo della tragedia risiede nell’impostazione accidentale del comando “Vertical Speed” (velocità verticale), al posto dell’opzione “Flight Path Angle” (angolo di di discesa). In breve, quando i piloti inserirono “-33” per indicare “angolo di 3,3° di discesa”. Di conseguenza, il pilota automatico interpretarono la modalità selezionata come rateo di discesa di circa 1000 metri al minuto.

A seguito dell’incidente, gli apparecchi Airbus sono stati riprogrammati in modo da evitare confusione tra i due comandi: in merito, la velocità verticale sarà visualizzata con un numero a quattro cifre.

Secondo gli esiti delle indagini, l’incidente fu causato anche dall’aumento della discesa, selezionata automaticamente dal programma di sicurezza del velivolo dopo una serie di piccole turbolenze.