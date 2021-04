Elettra Lamborghini spettacolare, ombelico scoperto è paradisiaca – FOTO

Elettra Lamborghini continua a sfoggiare le sue forme, non vede l’ora di tornare alla normalità per ricominciare a twerkare in giro per il mondo

Elettra Lamborghini è molto seguita dal web e il pubblico italiano la adora ogni giorno di più. La sua leggerezza, naturalezza e simpatia la rendono ancora più divertente e trasmette ai fan energia positiva che in questo ultimo periodo è un miraggio. Attualmente è impegnata con L’Isola dei famosi dove è una delle opinionisti e molti sperano di poterla vedere in futuro alle prese di un programma insieme al collega Tommaso Zorzi. Entrambi giovani e alla moda potrebbero essere una svolta.

