Elodie a fine serata colpisce tutti con il suo scatto davanti allo specchio. Total look nero e sportivo: c’è un particolare che conquista

Elodie non perde tempo per poter far sussultare dalle sedie i suoi follower. Nemmeno il tempo di riprendersi dopo il sexy balletto di ieri che arriva un’altra bella bomba.

Elodie ama ballare, lo sappiamo, e dobbiamo dire che è anche molto brava. Ce ne ha dato prova diverse volte nei piccoli stralci che ci regala su Instagram, senza dimenticare la bella performance fatta sul palco dell’Ariston.

Ieri si è divertita a ballare sulle note di Crazy in Love di Beyoncé insieme al ballerino che spesso l’accompagna nelle sue performaces. Lei conosce alla perfezione la coreografia, va a tempo e si muove in modo sinuoso. L’outfit che ha scelto per l’allenamento fa tutto il resto.

Un body nero attillatissimo che quasi scompare nel suo lato B e degli stivali alti con i lacci. Le sue curve sono tutte messe in risalto ed i fan non possono far altro che rimanere incantati di fronte al suo talento e alla sua bellezza.

Elodie, il dettaglio che piace e fa impazzire tutti

Dopo l’allenamento della mattina per Elodie è tempo di riposo e relax. Anche in questo caso ce ne concede un piccolo assaggio tramite le sue Instagram Stories. Un selfie allo specchio che mostra la sua indescrivibile bellezza.

La faccia di Elodie è un po’ stanca ma è un particolare che passa in secondo piano. Si appoggia con il braccio al muro e si tiene la testa. Total look nero sportivo e un particolare mai visto. Una canottiera strana fatta a strisce che si rincorrono sul dorsale di Elodie. Un dettaglio che non sfugge e piace un sacco ai suoi follower che la considerano sempre un’icona di bellezza e stile. E anche in questo caso la cantante ha fatto centro. Tutti impazziti per quel top così particolare.

Non aggiunge nulla a riguardo ma tutti si incantano davanti a cotanta bellezza. Serve poco per incollare i follower ai device ed Elodie sa come fare in poche e semplici mosse.