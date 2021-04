La conduttrice Federica Masolin ha condiviso una foto in cui appare seduta e circondata dal suo staff, tutti con le mascherine

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Federica Masolin è l’unica a non indossare la mascherina in una foto condivisa da lei stessa su Instagram. Appare circondata dalla sua crew, tutti rigorosamente con mascherina tranne lei però. Agli utenti non sfugge il dettaglio e non perdono tempo per ricordarglielo:”Mi sa che qualcuno non porta la mascherina..ahi..”. Altri invece ignorano completamente il fatto e si soffermano solamente sulla bellezza della Masolin.

LEGGI ANCHE>>>Martina Hamdy incantevole con tacchi verdi fluo e abito corto nero-FOTO

Federica Masolin Vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Sempre bellissima”, Caterina Balivo incanta i fan nella pausa sport: visione – FOTO

La conduttrice della Formula 1 e giornalista Federica Masolin è il volto femminile dei motori su SkySport. Lei è originaria di Milano, classe 1985. Si è laureata in Letteratura Moderna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2006 la bella Masolin è entrata a far parte della grande famiglia Sky. Prima di approdare alla Formula 1, ha avuto incarichi riguardanti il calcio e la pallavolo. Nel 2011 ha presentato lo speciale estivo dedicato alla Coppa America. Ha poi presentato l’Euro Calcio Show e nel 2012 è stata inviata per le Olimpiadi a Londra. Nel 2014 nuovamente segue le Olimpiadi di Sochi. Diventa protagonista del notiziario di Sky Sport 24.

Nonostante sia bellissima e sensuale lei non si definisce così, anzi dice di essere un maschiaccio. La sua vita è molto movimentata, è sempre in viaggio, aspetto del suo lavoro che adora. Ma questo non da spazio per coltivare una storia d’amore. Infatti non sa molto sulla sua vita privata, le sono stati accostati alcuni flirt con il cantante Cremonini e il suo collega ma nulla di confermato. Ha rivelato di gestire i suoi rapporti tramite FaceTime, ma ci tiene alla sua riservatezza. Inoltra sostiene di non aver mai subito maschilismo nel suo settore, seppur sia prettamente maschile. Non l’hanno mai trattata come una che non sapesse le regole basi di ogni sport che andava a presentare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

La sua passione per lo sport è nata grazie al padre che la portava sempre con se allo stadio. Insomma la Masolin è fatta di bellezza, professionalità e simpatia queste sono le doti che più spiccano di lei. Una ragazza a modo concentrata sul lavoro e dedita a quello che fa.