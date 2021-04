Francesco Oppini e il video anteprima con Zorzi: “Se avrete piacere”. Questa sera andrà in onda il Maurizio Costanzo Show, dove la coppia di amici sarà ospite insieme

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip ed è lì che sono diventati grandi amici. Tommaso non pensava di potersi legare così tanto a qualcuno in un reality ma tra loro è scoppiato un affetto vero, autentico, che hanno portato nella vita vera fuori dalla casa quando le luci della casa si sono spente. A distanza di mesi dalla fine, i due passano tantissimo tempo insieme e hanno conquistato il cuore di Maurizio Costanzo, che già per la seconda volta li ha invitati insieme al Maurizio Costanzo Show.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme al Maurizio Costanzo Show

Se la prima volta hanno cantato e si sono dedicati Your Song, la celebre canzone di Elton John, questa volta i due amici canteranno una canzone molto particolare che hanno intonato insieme la prima volta quando a malapena si conoscevano, nella casa più spiata d’Italia. Reinterpreteranno in chiave moderna Cochi e Renato con un’esibizione molto particolare.

Nell’attesa di questa sera, Francesco Oppini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’anteprima dell’esibizione che hanno registrato insieme ieri nello studio del Maurizio Costanzo Show. Potremo poi vederla questa sera in televisione alle 23:45.