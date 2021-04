Gianmarco Onestini si spoglia a “Supervivientes”: la FOTO nudo

Il naufrago Gianmarco Onestini si spoglia completamente prima di fare un bagno: spettacolo inatteso ed incredibile ripreso dalle telecamere.

L’amato naufrago di “Superviviente“, ventiquattrenne e nativo di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, Gianmarco Onestini, ha lasciato i suoi spettatori senza fiato nelle ultime ore del ventennale reality spagnolo.

La trasmissione è anch’essa, come quella attualmente in onda in Italia de “L’Isola dei Famosi”, e condotta dalla meravigliosa Ilary Blasi, ambientata sulle paradisiache spiagge delle Honduras. Prima di concedersi un bagno nelle acque dell’oceano, il concorrente adorato dal pubblico iberico e non solo, ha voluto far continuare a parlare di sé. Ma come mai prima d’ora.

Leggi anche —>>> Invecchiamento: la scienza spiega come rallentare il processo e restare in salute

Gianmarco Onestini, si spoglia: poi la corsetta nudo verso il mare

Potrebbe interessarti anche —>>> “Questa volta hai vinto tu”, la prima FOTO in libertà di Fabrizio Corona

Il video in cui Gianmarco, prima di tuffarsi stoicamente nell’oceano, decide di sfilare il suo costume da bagno ed esibirsi in una divertente, quanto atletica corsetta nelle ultime ore pare stia ben sfidando le onde del web. Ed intasando le varie homepage di riferimento. “Uno spettacolo mozzafiato“, così definito dalle numerosissime fan del baldo giovane protagonista di questa ventesima edizione dell’avventuroso gioco.

L’artista musicale, prima di partecipare al suddetto reality, era già pi che al pubblico della penisola. Grazie per lo più alla sua partecipazione del 2017 al “Grande Fratello Vip“. I suoi successi musicali e la sua attività sui social pare che abbia comunque contribuito nel tempo alla sua adesso, sempre più crescente, notorietà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐍𝐚𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐦❤ (@adorestomgianmarco)

Per concludere, non c’è altro da aggiungere se non come questo ultimo goliardico episodio che ha visto protagonista il fratello del bel ex tronista, Luca Onestini, definito addirittura come “scandaloso” da alcune riviste locali, stia ad ora non poco giovando alla sua fama sul panorama europeo.