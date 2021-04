“Sei una favola”, Giulia Sol e il sorriso più bello del web e che scollatura – FOTO

Giulia Sol. L’attrice e cantante bergamasca è sulla cresta dell’onda. Giovanissima, ha già fatto una gavetta lunga che l’ha portata a guadagnare prestigio e l’affetto del pubblico. Su Instagram pubblica scatti meravigliosi che aprono uno spiraglio sulla sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Classe 1995, Giulia Sol è una giovanissima attrice che ha già guadagnato l’affetto e la simpatia del pubblico. Originaria della città di Bergamo, il suo cuore è sempre appartenuto al teatro. Sono stati i suoi genitori a farla appassionare a questo mondo. Da piccola l’hanno accompagnata all’Arcimboldi di Milano dove ha visto il suo primo spettacolo, un vero e proprio capolavoro: Notre Dame de Paris. Immediatamente capì che quella sarebbe la sua strada e il palcoscenico l’ambiente dove avrebbe espresso finalmente se stessa.

La sua voce straordinaria, oltre alle capacità interpretative, l’ha avvicinata all’arte del musical. Non si è improvvisata, ha studiato duramente presso l’ Accademia “Scuola di Musical” di Milano.

L’esordio vero e proprio è avvenuto con Hairspray in cui ha avuto l’opportunità di lavorare a fianco di Giampiero Ingrassia, un veterano e talento nel genere. E’ stata il volto di Molly Jensen in Ghost, ruolo che al cinema fu di Demi Moore. Ha recitato in spettacoli iconici come Dirty Dancing (nel ruolo di Elizabeth) e in The Full Monty (nei panni di Estelle).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Mai Volgare”, Rocio Li strega tutti. Ma Raoul dov’è? – FOTO

Giulia Sol: orfana del teatro e stella del web

Clicca su Successivo