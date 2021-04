Tra gli attori più amati in Italia e nel mondo c’è sicuramente Marco D’Amore, il suo successo è senza dubbio da attribuire al suo personaggio Ciro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

Marco D’Amore è famosissimo per aver interpretato Ciro nella serie Gomorra, inizialmente morto alla fine della terza stagione ma poi ricomparso nel film L’Immortale girato totalmente dallo stesso Marco attore-regista.

Ciro scopre che la pallottola che avrebbe dovuto ucciderlo in Gomorra lo ha graziato e si sveglia nel panni dell’Immortale. Una serie di vicissitudini porteranno Ciro a far parte nella stagione conclusiva di Gomorra, in uscita prossimamente su Sky.

Marco ha rilasciato un’intervista al Il corriere della sera ed ha parlato di un importante retroscena: “Dopo la seconda stagione volevo che Ciro sparisse, mi sentivo estraneo, al provino non me ne fregava nulla. Non immaginavo che quel personaggio avrebbe cambiato la mia vita”

LEGGI ANCHE —->Leonardo 2, ci sarà una seconda stagione? Le indiscrezioni

Un successo senza precedenti per Ciro l’Immortale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

LEGGI ANCHE —-> La Casa di Carta 5: il triste addio di uno dei personaggi più amati (SPOILER)

Il famoso attore internazionale Marco D’Amore ha esordito anche come regista del film L’Immortale. Ciro dopo essere stato quasi ammazzato in Gomorra la serie si risveglia nel film L’immortale girato e recitato dallo stesso Marco.

Nel continuare la sua intervista a Il corriere della sera, Marco ha reso noto: “Facevo teatro di qualità, avevo tante proposte. C’era un po’ di snobismo, per questo mi presentai ai casting con aria di sufficienza. Quando raggiungo uno status la capacità di distruggerlo è un mio malessere”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

Marco D’Amore sta sviluppando altri progetti, dopo Gomorra (che gli ha dato la notorietà) e L’Immortale, l’attore napoletano ha girato per Sky i film Security. Contesti del tutto diversi da Gomorra, se nella serie Marco veste i panni di Ciro, un uomo della camorra senza scrupoli, in Security interpreterà un poliziotto. Chissà se sortirà lo stesso effetto per il pubblico abituato a vederlo mentre commette crimini efferati.