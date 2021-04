Ciacci si è sentito male durante uno scherzo organizzato da Le Iene. Il noto opinionista ha avuto un malore.

Un semplice scherzo ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L’opinionista Giovanni Ciacci è stato protagonista della spiacevole vicenda.

A organizzare la messa in scena sono state Le Iene. In particolare è stata la iena Mitch ad orchestrare il tutto facendo leva sulla paura più grande di Giovanni. Tuttavia lo scherzo non è potuto terminare in quanto prima della fine l’opinionista ha avuto un malore. Ha rischiato di finire in ospedale.

Le Iene: duro scherzo per Ciacci, l’opinionista si sente male

Lo scherzo organizzato dalla redazione de Le Iene coinvolgeva Giovanni nella realizzazione di uno spot. Per girare le riprese l’opinionista è stata condotto in un capannone in cui era stata allestito una sorta di parco giochi insieme al suo amico Daniele, gancio del programma.

Nella messa in scena in questo luogo viveva il proprietario. Incontrato quest’ultimo Giovanni si è mostrato molto spaventato. L’uomo infatti si era molto strano. Tuttavia a dare il colpo di grazia all’opinionista è stato il blackout totale. La paura più grande di Ciacci infatti è il buio. In preda al panico si è mostrato molto allarmato. Poi la voce di una donna ha rincarato la dose. Si trattava della figlia del proprietario che chiedeva aiuto a Giovanni. Il padre l’avrebbe confinata in uno stanzino.

Insieme all’amico ha liberato la ragazza trasportandola poi in auto in direzione carabinieri. Nell’ansia più totale Ciacci ha avuto un mancamento rivelando: “Mi si sono staccati i punti dopo l’operazione alla spalla.”

Il commento ha destato le preoccupazioni della redazione che ha deciso di interrompere lo scherzo. Per fortuna Ciacci non si è fatto nulla di grave.