Ignazio Moser è pronto a volare nelle Honduras e venerdì inizierà la grande esperienza dell’Isola dei famosi, Cecilia però teme Ferrera che ha già lanciato una provocazione alla modella, cosa succederà?

Per Ignazio Moser è arrivato il momento di fare le valige e salutare la bella Cecilia Rodriguez. Da oggi la modella argentina dovrà svegliarsi senza di lui e vivere lontana dal suo fidanzato per un po’. Il modello sarà il prossimo naufrago a raggiungere le Honduras e a vivere una nuova ed entusiasmante esperienza all’Isola dei famosi. Per Ignazio non è ancora iniziato il gioco e Cecilia ha già qualche attacco di gelosia tanto da dichiarare: “Non guardare le altre donne, altrimenti…”.

LEGGI ANCHE>>>Gilles Rocca e Ilary Blasi, lite accesa all’Isola: l’accusa pesante del naufrago

Ignazio sull’isola ha già una spasimante, chi è ?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓜𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓪 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓮𝓻𝓪 (@manuelaferreraofficial)

LEGGI ANCHE>>>Isola dei Famosi, riassunto 26 aprile: scontri accesi, il gruppo si divide

Ignazio Moser è già al centro del gossip e sull’isola lo aspetta già un’altra donna che lo ammira e lo desidera. Stiamo parlando di Manuela Ferrera, una dei naufraghi arrivisti che da circa una settimana è volate nelle Honduras e sta già facendo parlare molto. Poco prima di partire la donna aveva rilasciato un’intervista a Nuovo TV dichiarando: “Ignazio Moser mi guarderà sono un belvedere”. E poi ancora: “Cecilia non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. – ha aggiunto – Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare”. La Ferrera non sa però che fuori dall’Isola tutti parlano di lei e delle sue forme poco reali. Dopo il video pubblicato sui social del programma dove si intravedono le protesi ai glutei, la naufraga dovrà rivedere il concetto di belvedere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Ignazio saprà resistere alle avance di Manuela? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate. Ma Cecilia è pronta a fare guerra alla modella Ferrera, in amore tutto è lecito.