Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 aprile: il Mantovano incastra Marcello

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 aprile: Marcello teme di essere arrestato. Agnese spinge Giuseppe a costituirsi.

nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Agnese profondamente delusa per il furto compiuto dal marito Giuseppe e per il modo in cui l’uomo ha tentato di coprirlo. Adesso che la verità è venuta a galla all’interno della famiglia, è giusto che Giuseppe faccia ammenda anche sul luogo di lavoro. Nel frattempo Marcello cerca di trovare un po’ di pace dopo essere venuto a conoscenza delle infamanti accuse del Mantovano. Fortunatamente Ludovica è sempre al suo fianco e gli promette che affronteranno tutto questo insieme.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 aprile: Agnese ringrazia Armando

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle signore scopriamo che Agnese spingerà Giuseppe a rivelare i dettagli del furto e a scusarsi per la sua pessima condotta. La donna ringrazierà inoltre Armando per aver coperto il marito una volta svelato il mistero degli abiti contraffatti. Per quanto riguarda Marcello, il barista sarà sempre più sicuro di rischiare la prigione, tanto che un poliziotto gli consiglierà addirittura di costituirsi.

Al Paradiso, intanto, Rocco si dimostrerà particolarmente geloso di Maria. Cogliendo la palla al balzo, Irene metterà da parte i sentimenti che prova nei suoi confronti e lo spingerà a provarci con l’amica.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Dante continuerà a corteggiare Marta. Un nuovo regalo arriverà a Villa Guarnieri, proprio mentre Vittorio è sempre più coinvolto con i nipotini e – di conseguenza – sempre più lontano dalla moglie.