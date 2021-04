L’Isola dei Famosi. Rosaria Cannavò scoppia in lacrime: “Assurdo quello che dice”

L’Isola dei famosi. Il celebre reality di Canale 5 cambia ancora le carte in gioco. Nuove divisioni tra i concorrenti: arrivano gli “arrivisti” e i “primitivi”. Altri protagonisti in gara e ulteriori motivi di scontro. Le lacrime di Rosaria Cannavò

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

L’Isola dei Famosi 2021 non sta ottenendo il boom di ascolti che ci aspettava; non è in linea con le precedenti edizioni. In molti si sono interrogati sulle motivazioni. Alcuni puntano il dito sulla scelta dei concorrenti, non abbastanza conosciuti, tranne qualche rara eccezione. Altri, invece, pensano che siano proprio i naufraghi a dare poco spettacolo. Iva Zanicchi, opinionista del programma insieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ha sottolineato quest’aspetto in una recente intervista: “Non valgono una cippa. Devono darsi una svegliata. Noi li guardiamo da casa, se non fanno niente ci annoiamo”.

Nel frattempo gli autori del programma corrono ai ripari. Prima hanno introdotto delle nuove occasioni di gioco tramite l’introduzione di nuova spiaggia per trattenere i concorrenti eliminati, Playa Imboscada, che si aggiunge a Parasite Island e Playa Esperanza. Poi hanno ampliato i gruppi di concorrenti: all’inizio furono i Buriños e i Rafinados, adesso si aggiunge un’ulteriore divisione (Primitivi e gli Arrivisti) e l’ingresso di nuovi concorrenti.

Proprio questi ultimi hanno smosso un po’ le acque. Scopriamo il motivo.

LEGGI ANCHE –> Mediaset, tre nuove fiction, tre donne, tre nomi bomba: i dettagli

L’Isola dei Famosi: le liti nel gruppo degli Arrivisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Nel gruppo degli Arrivisti si sono aggiunti altri quattro naufraghi: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Quest’ultima è stata protagonista di uno spiacevole episodio, non approfondito durante la diretta con Ilary Blasi a causa della rigidità scaletta.

La showgirl siciliana è scoppiata in lacrime per via di alcune frecciatine scagliate dalla modella Manuela Ferrera che, francamente, appena arrivata in Honduras, ha portato scompiglio in tutto il gruppo di gioco. Cosa è successo?

La Ferrera avrebbe pronunciato queste parole: “Rosaria è stata ben tre ore con Gilles a passeggiare per far veglia sul fuoco” – sottintendendo che ci sia una simpatia tra i due. Sia la Cannavò che l’attore Gilles Rocca, entrambi impegnati nella “vita reale”, hanno poco gradito le allusioni. “Ma ti pare che io, fidanzata, me ne vado con uno a passeggiare in spiaggia?” – ha detto concitatamente Rosaria Cannavò – “E’ assurdo che abbia detto che ho passeggiato tre ore con lui”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Risultato? Manuela è già finita in nomination. Verrà salvata dal pubblico da casa?