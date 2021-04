Luciana Littizzetto, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato a cuore aperto di una scelta che ha condizionato la sua vita: “La rifarei”

Se il pubblico conosce bene tutti i dettagli della carriera lavorativa di Luciana Littizzetto, affermata cabarettista, conduttrice e attrice, in merito alla sua vita privata molte notizie sfuggono. La comica è stata sposata per oltre vent’anni con Davide Graziano, il musicista da cui si è separata nel 2018. La coppia, che non ha avuto figli naturali, decise, nel lontano 2006, di prendere una decisione destinata a cambiare per sempre il loro futuro.

Luciana ed il suo attuale ex marito accolsero infatti due ragazzi, Jordan e Vanessa, che vennero dati loro in affidamento. Un impegno senza dubbio non semplice, su cui Luciana si è espressa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: la comica, queste le sue parole, “rifarebbe tale scelta per tutta la vita“.

Luciana Littizzetto, i retroscena di una scelta importante: “La rifarei tutta la vita”

Quando la conduttrice e suo marito decisero di accogliere due ragazzi in affido, nel 2006, la situazione sentimentale della coppia era più che stabile. Jordan e Vanessa, rispettivamente di 12 e 9 anni, sono stati una vera e propria benedizione per la Littizzetto. “L’affido è un’esperienza che rifarei tutta la vita e che consiglio, però è molto complesso” – ha affermato la comica in un’intervista al Corriere della Sera – “Devi sapere che soffrirai perché tutto parte da un abbandono“.

Luciana non ha nascosto le difficoltà insite nella maternità. Essere madri improvvisamente, senza una reale preparazione, è stata per lei la sfida più grande. Ad oggi, tuttavia, l’attrice è fiera di aver cresciuto i due figli al meglio delle proprie capacità. Jordan e Vanessa, d’altronde, non mancano di dimostrarle tutto il loro affetto e la loro riconoscenza.

Proprio Vanessa, qualche settimana fa, aveva omaggiato sua mamma attraverso un dolcissimo post su Instagram. La foto ritrae lei e il piccolo Jordan accanto a Luciana, mentre la didascalia recita: “Nulla da aggiungere. Grazie“.