Maria Grazia Cucinotta: nuovo progetto e solita incontenibile bellezza – FOTO

Maria Grazia Cucinotta travolgente su Instagram: maglia scollata, sguardo penetrante, ed è subito boom di like

Un’inarrestabile Maria Grazia Cucinotta ha annunciato su Instagram una grande novità in arrivo. In attesa della realizzazione di un inedito progetto, si mostra ai numerosi fan in preparazione per un nuovo ruolo.

Sempre pronta a mettersi in gioco e rinnovarsi, l’attrice ama sperimentare esperienze da aggiungere al bagaglio della sua onorevole carriera. Se tutti, per esempio, la riconducono al cinema, in pellicole diventate indimenticabili anche grazie alla sua bellezza, in pochi sanno che è anche una produttrice cinematografica.

Ma in questo caso, si tratta dello studio di un copione, che forse ci permetterà di godere della sua incantevole immagine prossimamente in un film. Nel frattempo i fan si consolano sui social, dove non manca di regalare scatti del suo intramontabile fascino, come nell’ultimo post.

LEGGI ANCHE –> “Sei come il vino”, Filippa Lagerback sorprendente FOTO dal passato

Maria Grazia Cucinotta, travolgente bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

LEGGI ANCHE –> Maria Teresa Ruta: l’inedito sul suo senso di colpa al GF VIP

Maria Grazia Cucinotta annuncia la preparazione ad un nuovo progetto, ma è la sua sensualità a ricevere la massima attenzione. Nell’outfit più semplice, composto dai blu jeans e t-shirt bianca con stampa a cuori, seduce e conquista il social.

Complice la scollatura, che accentra il focus sul décolleté da favola, e il make-up sfumato che intensifica lo sguardo dell’attrice, già naturalmente penetrante. All’età di 52 anni non accenna un’imperfezione e il suo fascino non ha modo di affievolirsi, restando contemplato dai numerosi ammiratori, che su Instagram si quantificano in 434 mila followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Quali che siano le novità ad attenderci, rimane la certezza della sua bellezza, non suscettibile ai cambiamenti del tempo. Travolgente e carismatica, conquista migliaia di like e l’irrefrenabile curiosità dei fan.