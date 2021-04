Maria Teresa Ruta: l’inedito sul suo senso di colpa al GF VIP

Tutta la verità sul senso di colpa provato dall’ex concorrente del GF VIP, si racconta: la conduttrice Maria Teresa Ruta.

Un’esperienza unica, nonostante le sue contraddizioni ed i suoi anelli mancati. Si rivela in tal modo quella della conduttrice e showgirl torinese, Maria Teresa Unica. E’ pezzo di vita importante quello vissuto all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. Maria Teresa, dopo aver attraversato gioie e dolori durante la scorsa edizione del reality firmato dalla rete televisiva Mediaset, ha confessato ciò che smuoveva inconfondibilmente il suo io davanti alle telecamere del programma più seguito nell’ormai conclusosi 2020.

Nel mentre dell’intervista, rilasciata ieri sera al noto conduttore radiofonico Roberto Ferrari, ed attraverso la piattaforma Instagram Maria Teresa ha confessato. Nella diretta la soubrette ha rivissuto i mesi trascorsi vestendo i panni della più apprensiva delle coinquiline immaginabili. E rivelando ad oggi il reale motivo delle sue reazioni, dei suoi cambiamenti, e soprattutto di quel senso di colpa che lei ha perennemente avvertito.

Maria Teresa Ruta: lo stato d’animo dopo le nomination e ed i motivi della colpa al GF VIP

L’ex concorrente si racconta. Dopo aver fatto capolino nella casa più seguita d’Italia accompagnata dalla figlia Guenda, Maria Teresa, innanzitutto tiene a confermare quale sia stato il suo, seppur involontario, ruolo nel programma. Una mamma in primis, che mai ha incentrato la sua permanenza nella casa basandosi sulla competizione. Amata dal pubblico e protetta 22 volte, e quasi fino alla fine dei giochi dal resto del “brano”, la storica coinquilina ora ammette: “sono stata nominata ogni volta, difficile da portare sulle spalle con il sorriso.

“Quando hai un’età come la mia ti mancano tante cose“, senti la necessità di sapere come stanno i tuoi affetti e di stare al loro fianco. “Io pensavo a tutte le cose che c’erano da fare“, continuerà poi Maria Teresa: “restando dentro sono diventata un po’ la mamma di tutti“. Lei era visibilmente affezionata agli altri concorrenti, eppure non riesce ancora a spiegarsi il perché continuassero a nominarla, sostenendo al contempo di tenere a lei.

Quella della bellissima moglie del giornalista Amedeo Goria, resterà nel tempo, e seppur con tutte le sue inconfondibili peripezie, un’esperienza a ben dire vagamente “alienante”, ma di certo anche :“straordinaria, unica, inimmaginabile”, un autentico: “viaggio dentro te stessa”.