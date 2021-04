Martina Hamdy incantevole con tacchi verdi fluo e abito corto nero-FOTO

La bella meteorina Martina Hamdy ha condiviso su Instagram una foto in cui appare bellissima con tacchi verdi fluo

Martina Hamdy è bellissima con indosso un abito nero e tacchi fluo. Nella didascalia scrive:”Fluorescente tuesday”. I commenti sono tantissimi e tutti positivi, “Una leonessa”, “Meravigliosa Martina”, “Ma tu sei una modella”. Nelle stories appare bellissima la Hamdy, cambia diversi look e in tutti appare incantevole. La Hamdy appare sempre fine e sensuale ma senza mai essere volgare e questa è una dote molto apprezzata di questi tempi.

Martina Hamdy Vita privata e carriera

Martina Hamdy ha 27 anni e vive a Milano dove è nata e cresciuta. Per metà è egiziana, da parte del padre. La Hamdy è diventata nota al pubblico come meteorina per il Tg4 e ora invece presenta il meteo a Mediaset. Ha partecipato nel 2018 al Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere meglio dal pubblico. La ragazza è a modo, educata e molto carina per niente trash o fuori dalle righe come altri invece che siamo abituati a vedere di solito in quel programma. La Hamdy è stata ed è tutt’ora anche una modella. La giovane, inoltre ha studiato alla Facoltà di Architettura. Ha studiato anche recitazione nel Centro Teatro Attivo a Milano.

Su instagram è molto seguita, ha 170 mila followers. Usa i social con molta leggerezza e semplicità. I suoi contenuti sono sempre puliti. La Hamdy ha anche partecipato a Veline, ma quell’anno hanno vinto Giulia Calcaterra e Alessia Reato. Ha fatto anche l’opinionista a Tiki Taka e Mai dire mondiali. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato con un certo Bruno di 30 anni. Lui è un designer d’abbigliamento. Tempo fa la Hamdy era stata avvistata con il trapper Sfera Ebbasta, ma lei ha dichiarato che sono solo amici perché sono cresciuti in due paesi vicini.

Insomma la Hamdy ha tutte le carte in regola per diventare un’affermata conduttrice televisiva, che sarebbe il suo sogno. Al momento sta facendo la sua gavetta ma ha già ottenuto dei passi in avanti con la conduzione di Meteo.it. Presto potremmo vederla in altri panni sempre in televisione.