Matrimonio a Prima vista e poi…lo SPOILER del giorno. Cosa accadrà dopo

Intervistati da Vanity Fair Francesco e Martina di ‘Matrimonio a prima vista 2021’ confessano i loro progetti futuri insieme

Questa sera in chiaro su Real Time andrà in onda l’ultima attesa puntata di “MAPV e poi” con la scelta finale delle coppie in gara quest’anno. Sappiamo già dagli spoiler emersi con Discovery Plus che gli unici a salvare il loro matrimonio sono i romani Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, commessa di Inditex lei, taxista lui.

Loro sono ufficialmente l’unica coppia vista Italia a resistere dopo la messa in onda del programma, un bel traguardo per loro che fin dall’inizio hanno sempre dimostrato di voler resistere a tutte le avversità e le differenze caratteriali riscontrate.

Intervistati da Vanity Fair i due hanno raccontato alcuni retroscena legati al docureality e i loro progetti futuri insieme. Capiamo cos’hanno detto.

Francesco e Martina di Matrimonio: “A settembre il secondo (intimo) matrimonio”

I due al momento vivono ancora nell’appartamento che abbiamo visto nel programma, una base stabile per loro anche per mantenere il lavoro nelle vicinanze.

La vita vera, quella senza le telecamere, com’è iniziata? “All’inizio è stato un po’ traumatico”, racconta lui. “Per un mese siamo stati seguiti dalla produzione e, in modo particolare, da Andrea e Luca che sono sempre stati al nostro fianco: non poter alzare il telefono per sentirli ogni volta che sorgeva un problema all’inizio è stato strano. Poi, piano piano, mi sono tranquillizzato”.

La coppia ha intenzione a settembre di rinnovare le nozze e di invitare gli esperti ed immancabilmente Andrea e Luca della produzione del programma. “Questo giugno sarà un anno”, spiega Martina. “Non è stato facile mantenere il riserbo: ancora oggi non abbiamo Instagram (verrà riattivato stasera dopo la messa in onda dell’ultima puntata, ndr), mentre per strada, una volta che il programma è andato in onda, abbiamo cercato il più possibile di non dare nell’occhio”.

Avete intenzione di allargare la famiglia? Chiede il giornalista. “Un passo alla volta. Ora voglio pensare al matrimonio, ma dopo probabilmente sì”, risponde Francesco. “Lei a un certo punto voleva arrivare al matrimonio incinta. Se ci pensiamo, sarebbe il primo bambino di Matrimonio a prima vista, nato anche grazie alla tv”.

Martina ironizza sulla faccenda: “Non ci fosse stato il programma, non ci saremmo mai incontrati: sarà divertente quando chiederanno a nostro figlio come si sono conosciuti mamma e papà”.