Mediaset, tre nuove fiction, tre donne, tre nomi bomba: i dettagli

Mediaset si prepara a fare il botto per la prossima stagione. Cast stellari per le produzioni che sono già in lavorazione

Mediaset punta tutto sulle donne. La prossima stagione del Biscione si tinge di rosa e di grandi nomi che vedremo sul piccolo schermo. Tre nuove fiction, tre nuove storie, con tre grandi protagoniste che già da ora promettono una programmazione stellare per il gruppo della famiglia Berlusconi.

Alcuni sono dei piacevoli ritorni, donne che abbiamo già visto sulla rete in seguitissime fiction negli anni passati, altri, rappresentano un nuovo inizio, un nuovo sodalizio con la rete. E anche i partner delle donne protagoniste non sono da meno.

Insomma per l’autunno la fiction Mediaset non ha badato a spese e ha puntata su alcuni dei migliori cavalli da corsa che abbiamo al momento nel nostro Paese. Da poco sono iniziate le riprese di questi nuovi prodotti e già la curiosità è tanta. Vediamo di chi si tratta e quali saranno le fiction in cartellone.

Mediaset: tutto sulle tre nuove fiction

Vanessa Incontrada, volto soprattutto della fiction Rai fino ad ora, sarà Fosca Innocenti. Accanto a lei Francesco Arca. Simona Cavallari, insieme a Giuseppe Zeno saranno, invece, i protagonisti di Storia di una famiglia perbene. Laura Chiatti insieme a Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini e Loretta Goggi compongono il cast di Più forti del destino.

Diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, Fosca Innocenti porta in Mediaset Vanessa Incontrada, confermandola come volto cult della nostra fiction. Lei sarà il vice questore che guida una squadra investigativa tutta al femminile. Al suo fianco, l’amico enologo Cosimo interpretato da Francesco Arca. Le riprese sono già in atto iniziate nel corso di questo mese.

Diretta da Stefano Reali con produzione 11 Marzo, Storia di una famiglia porta sul piccolo schermo una storia d’amore e malavita. Siamo a Bari tra il 1985 e il 1992 e Simona Cavallari e Giuseppe Zeno si innamorano nonostante le ostilità delle loro famiglie, lei figlia di pescatori, lui figlio del boss della città. Una produzione liberamente ispirata al best- seller di Rosa Ventrella. La Cavallari è invece per Canale 5 un grande ritorno. Per tutti resterà l’indimenticabile Claudia Mares di Squadra antimafia. Proprio qui aveva lavorato già con Zeno che per Mediaset è stato protagonista di tante fiction di successo a partire da L’onore e il rispetto nel ruolo di Santi, il fratello di Tonio Fortebracci.

Diretta da Alexis Sweet e prodotta da Fabula Pictures, per il prossimo autunno vedremo anche Più forti del destino, l’adattamento della serie-evento francese Le Bazar de la Charité con una trasposizione dei fatti, però, dalla Francia alla Sicilia della fine degli anni Ottanta. Una fiction che mette in luce una società maschilista e le ingiustizie verso le donne.

Un cast stellare anche in questo caso che riconferma Giulia Bevilacqua come protagonista della fiction Mediaset, battezza, invece, Laura Chiatti per la rete ammiraglia. Sergio Rubini e Loretta Goggi altri due grandi nomi, la cantante ritorna dopo 20 anni.