La Quattrociocche appare bellissima su Instagram in una foto con i capelli raccolti, lo sguardo incanta e cattura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

L’attrice Michela Quattrociocche è bellissima su instagram con uno scatto che la ritrae con i capelli raccolti e lo sguardo magnetico. Il suo compagno Giovanni Naldi ha commentato con tre cuori e lei ha ricambiato. Sono tantissimi i commenti degli utenti che fanno i complimenti alla Quattrocciocche per la sua bellezza:“Sei la più bella del mondo”, “Non ti conosco di persona ma sei la perfezione” e ancora “L’amore ti fa molto bene amica mia”.

LEGGI ANCHE>>>Caso Denise Pipitone: stasera nuovi documenti rivelatori a “Chi l’ha visto?”

Michela Quattrociocche e l’idea di felicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ignazio Moser chi è: carriera, fidanzata, tutto sul nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi

L’attrice spiega sotto ad un post qual’è secondo lei l’idea di felicità. “Le persone più felici che ho conosciuto in giro per il mondo sono quelle in pace con se stesse. Quelle che hanno trovato un equilibrio tra i loro sogni e le loro paure, i loro pregi e i loro difetti. Quelle che non si vergognano delle loro crepe”. Sopra c’è poi una foto che ritrae la bellissima attrice seduta sul letto con lo sguardo pensieroso. Lei forse ha raggiunto la pace con se stessa e ha trovato il suo equilibrio. Molto è dovuto anche alla separazione dal marito, quando si trova il coraggio di ammettere che una storia è finita perché non appaga più.

Allora si fa un passo in più verso la propria felicità interiore. Stare insieme a una persona solo perché si è sposati da tanto e si hanno figli, non è la scelta giusta se non rende felici. Per poter raggiungere la felicità bisogna avere il coraggio di rischiare e di allontanarsi da ciò che non contribuisce al suo raggiungimento. L’attrice ha avuto il coraggio di fare questo passo e ora si sente molto felice accanto al suo nuovo compagno, lo ha ammesso più volte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Inoltre da quando la sua vita sentimentale è cambiata, appare sempre più sorridente sui social e appagata. Con Naldi ci sono dei progetti importanti, i due vorrebbero convivere e anche avere dei figli. Lei ha già due bambine avute dal legame con Alberto Aquilani, ma non nasconde che ne vorrebbe altri e chissà magari un bel maschietto.