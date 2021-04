L’incidente risale a questo lunedì 26 aprile. Il responsabile del mezzo pubblico è stato arrestato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ville de Grenoble (@villedegrenoble)

Un pedone è stato investito da un tram. È successo a Grenoble, capoluogo del dipartimento dell’Isère, Francia sud-orientale. La tragedia risale a questo lunedì (26 aprile). Secondo quanto ha riferito la gendarmeria locale all’Agence France Presse (AFP), la vittima, 28 anni, è stata investita mentre “stava attraversando di corsa i binari.” Stando a quanto riferiscono i media locali, il responsabile dell’incidente è risultato negativo all’alcol test; tuttavia, l’esito positivo al test antidroga ha fatto scattare l’arresto: l’automobilista era sotto effetto di cannabis.

LEGGI ANCHE >>> Pomeriggio al fiume si trasforma in tragedia: morta bambina di soli due anni

Le attuali condizioni della vittima dell’incidente

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sorpresa nel volo Covid Free: 52 passeggeri positivi al test

Secondo quanto riferisce il quotidiano France 3 Info, l’incidente è avvenuto in tarda mattinata, poco dopo mezzogiorno, nei pressi della fermata del tram Marie-Louise Paris – CEA, situata in avenue des Martyrs a Grenoble-Alpes. Il tram della linea B, che circolava in direzione del ponte Gières-Plaine des Sports / Oxford a Grenoble, era a poche decine di metri dalla fermata Marie-Louise Paris-CEA, quando il pedone ha attraversato i binari “su un passaggio protetto“.

L’impatto è stato violento e il 28enne è rimasto gravemente ferito alla testa e all’altezza del bacino. La vittima è stato trasferita d’urgenza all’ospedale universitario (Centre Hospitalier Universitaire – CHU) di Grenoble. “Le sue condizioni di salute sono critiche”, riferiscono le dichiarazioni dei vigili del fuoco. A seguito dell’incidente la circolazione della linea B è stata interrotta per più di un’ora. Il traffico è ripreso gradualmente intorno alle ore 13:45.

Nessuno dei passeggeri a bordo del tram è rimasto ferito nell’incidente. Accorsi sul posto, gli agenti di polizia di Grenoble hanno effettuato i test: l’autista del tram, scioccato per l’accaduto, è stato preso in custodia nella stazione di polizia più vicina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Val Ellien (@valellien)

Il conducente, 54 anni, è stato stato arrestato lo stesso lunedì sera: lo ha annunciato il procuratore della Repubblica di Grenoble Eric Vaillant.

Fonte Lyon Capitale